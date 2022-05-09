Pes dedirten hırsızlık: Ördekleri çaldılar

Kartal’da seyir halinde olan motosikletteki 2 kişi, yolda 2 ördek gördü. Şahıslar gözüne kestirdiği ördekleri, kovalayarak yakalamaya çalıştı. İlk denemede başarısız olan hırsızlar, daha sonra kovalayarak yakaladıkları ördekleri kucaklayıp sırra kadem bastı. O ilginç hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:00
Pes dedirten hırsızlık: Ördekleri çaldılar
Abone Ol google-news

Hırsızlık olayı önceki günlerde Kartal’da Top Selvi Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan motosikletli iki kişi, yoldan geçtiği esnada başıboş gördüğü 2 ördeği gözüne kestirdi. 2 kişi gözüne kestirdiği ördekleri, kovalayarak yakalamaya çalıştı.

KUCAKLAYIP KAÇTILAR

İlk denemede başarısız olan ikili daha sonra kovalayıp yakaladıkları ördekleri kucaklayıp kaçtı. Ördek hırsızlığı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, ördeklerin bulunduğu sahiplerinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ÖRDEK HIRSIZLIĞI KAMERADA

Görüntülerde seyir halinde olan iki motosikletlinin ördekleri görünce durdukları birinin motosikletten inip ördeği yakalamaya çalıştığı, ilk denemede başarısız olan ikilinin daha sonra kovaladıkları ördekleri yakalayıp kaçtığı görülüyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler