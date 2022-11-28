Pes dedirten olay: Hırsızlıktan serbest kaldıkları adliyede, 'polisin çantasını' çaldılar

İstanbul Esenyurt'ta, hırsızlık suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, dışarı çıkarken polisin masa üzerindeki çantasını çalarak kaçtı. Şüphelilerden biri gözaltına alınarak tutuklandı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

DHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:54
Pes dedirten olay: Hırsızlıktan serbest kaldıkları adliyede, 'polisin çantasını' çaldılar
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Esenyurt'ta, bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.D., C.B. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE FARK ETTİLER

Bir süre sonra polis memurunun masanın üzerinde bıraktığı, içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığı fark edildi.

Adliyenin güvenlik kamera görüntüleri izlendiğinde çantayı adliyeden salıverilen E.D., C.B.'nin çaldığı anlaşıldı.

Şüphelilerden biri gözaltına alınarak getirildiği aynı adliyede bu sefer tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.


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