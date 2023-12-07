Pes dedirten yıkım... Çocuklar çığlık çığlığa kaçıştı: 'Çok derin etkileri olabilir'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:01

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:16

Teneffüs sırasında binanın yıkımına şahit olan öğrenciler çığlıklarla etrafa doğru kaçıştı. Yıkım sonrası öğrenci aileleri sürece tepki gösterirken Cumhuriyet'e konuşan Hatay Psikologlar Derneği Başkanı Gülşen Çokluk, "Komşu bir binanın hiçbir önlem ya da uyarı yapılmadan yıkılmasının çocuklar üzerindeki etkileri oldukça derin ve çok yönlü olabilir" dedi.

Bu tür şiddetli ve beklenmedik bir olay, çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gelişimine yol açabileceğine değinen Çokluk, "olayı defalarca hatırlama, kabuslar ve benzer durumların tekrar yaşanacağına dair aşırı korkuların" bu bozukluğun belirtileri arasında olduğunu söyledi.

Okul gibi güvenli kabul edilen bir ortamda yaşanan bu tür bir olayın, çocukların güvenlik hissini ciddi şekilde sarsabileceğine dikkat çeken Çokluk, şunları söyledi:

"Deprem sonrası yıkımların hassasiyet olan deprem bölgesinde daha özen gösterilerek devam etmesi önem arzetmektedir. Böyle olaylar, çocukların günlük yaşamlarında güvende hissetme yeteneklerini olumsuz etkileyebilir.

"OKUL FOBİSİ YARATABİLİR"

Bu deneyim, çocukların ebeveynlerinden veya güvendikleri yetişkinlerden ayrılmaktan korkmalarına, sürekli olarak onların yanında olma ihtiyacı hissetmelerine neden olabilir. Olayın okulda gerçekleşmiş olması, çocuklarda okula gitmekten korkmaya ve eğitimlerine devam etmelerini zorlaştıran okul fobisine yol açabilir. Bu durum, okul performanslarını da olumsuz etkileyebilir. Travmatik bir olaya şahit olan çocuklar, duygusal olarak tepkisiz hale gelebilir ve sosyal çevrelerinden uzaklaşabilirler. Bu tür durumları yönetmek için, çocuklara psikolojik destek ve yardım sağlanması önemlidir. Ebeveynler, öğretmenler ve okul yöneticileri, çocukların bu zorlu deneyimden sağlıklı bir şekilde iyileşmelerine yardımcı olmak için birlikte çalışmalı, gerektiğinde profesyonel psikolojik destek almak, çocukların bu travmatik deneyimle başa çıkmalarına büyük ölçüde yardımcı olabilir."

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Öte yandan okul yakınındaki yıkım sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından basın açıklaması yayınladı.

Konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığının ve ilk olarak yıkım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu müşavir firma elemanlarına sorumluluk bölgesinden el çektirildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Olayda kusur ya da ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında da idari soruşturmaya müteakip gerekli işlemler yapılacaktır. Benzer görüntülerin bir daha yaşanmaması adına müşavir firma ve konunun diğer muhatapları tarafımızca uyarılmıştır."