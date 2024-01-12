Pes dedirten yöntem... 'Bebek maması' kabına uyuşturucu sakladı
Kahramanmaraş’ta bebek maması kabına uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Pazarcık ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan aramada M.M.Y. isimli şahsın, bebek maması içerisine uyuşturucu sakladığı belirlendi.
TUTUKLANDI
Yapılan aramalarda bebek maması kaplarına gizlenmiş vaziyette toplam 566,42 gram uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
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