Tokat’ta uyuşturucu operasyonu... 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Erbaa ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:13
Tokat’ta uyuşturucu operasyonu... 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 110 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 


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