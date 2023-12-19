Depremde ağır yıkıma uğramıştı... Hatay'da hasarlı bina korna sesiyle yıkıldı!

Samandağ ilçesinde 4 katlı ağır hasarlı bina korna sesiyle yıkıldı, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:21
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Samandağ ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi’nde 4 katlı bir binada kontrollü olarak yıkıldı.

İş makinası operatörü, zarar verdiği binayı korna sesiyle yıktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.


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