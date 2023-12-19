Depremde ağır yıkıma uğramıştı... Hatay'da hasarlı bina korna sesiyle yıkıldı!
Samandağ ilçesinde 4 katlı ağır hasarlı bina korna sesiyle yıkıldı, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Samandağ ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi’nde 4 katlı bir binada kontrollü olarak yıkıldı.
İş makinası operatörü, zarar verdiği binayı korna sesiyle yıktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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