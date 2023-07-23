Kahramanmaraş ve Bursa'da korkutan orman yangını: Alevler evlere sıçradı, bazı yerler tahliye edildi...

Yayınlanma: 23.07.2023 - 18:43

Güncelleme: 23.07.2023 - 19:33

Sıcak havaların etkili olduğu Türkiye'de son dönemde sık sık çıkan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ile Bursa’daki Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'taki yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzu mevkii Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangını söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.

?? #Kahramanmaraş / #Onikişubat



Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz.



Bütün gayretimiz yangını bir an evvel kontrol altına almak. pic.twitter.com/0cF45ldWCP — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 23, 2023

BURSA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Kahramanmaraş'ın ardından Bursa’dan da kötü geldi. Yangın, saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.

Uludağ eteklerinde başlayan yangınla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye karadan ulaşım sağlanamazken, alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.