Peşini bırakmıyorlar: Erdoğan'ın 'diploması' için bir başvuru daha

14 Aralık 2021 Salı, 10:48

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde belediyeye sunmuş olması gereken diploması hakkında 18 Mayıs 2021’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bilgi edinme başvurusunda bulunmuştu.

İBB, HKP’nin başvurusunu 7 Haziran 2021’de, “kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır” diyerek reddetmişti.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR

HKP avukatları bugün Erdoğan’ın, “Ben de böylesine köklü bir eğitim kurumu olan Marmara Üniversitesi’nin mezunu durumundayım. Bugünlerde birileri yine şahsımla alakalı olarak diploması vardı-yoktu diye bir tartışma başlattılar. Emin Beye dedim ki; ‘Şu künyeyi bir karıştır da oradan arşivden çıkart şunları yayınlayacak mısın, kendilerine gönderecek misin, ne yapacaksan yap da, çünkü bunlar benim söylediklerime hiçbir zaman zaten inanmadılar, inanmayacaklar, siz Rektör olarak bunlara gönderirseniz belki inanırlar” sözlerini hatırlatarak İBB’ye tekrar başvurdu.

HKP avukatları geçtiğimiz günlerde de Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak Marmara Üniversitesi’ne tekrar başvuruda bulunmuştu.

"DİPLOMA NEREDE?"

Erdoğan’ın rızasının olduğuna dikkat çekilen dilekçede, “Gerekçenizin hükümsüz kalması neticesi ilgilinin diplomasının tarafımızla paylaşılmasını talep ederiz” denildi.

İBB’ye yapılan başvurunun ardından açıklama yapan HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina, “Halkın Kurtuluş Partisi olarak masayı devirecek asıl soru ‘Diploma Nerede?’ sorusunu sormaya devam edeceğiz” dedi.