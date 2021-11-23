HKP'den bir 'Erdoğan'ın diploması nerede' başvurusu daha

23 Kasım 2021 Salı, 12:26

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları bugün Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 2015-2016 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ndeki, “Ben de böylesine köklü bir eğitim kurumu olan Marmara Üniversitesi’nin mezunu durumundayım. Bugünlerde birileri yine şahsımla alakalı olarak diploması vardı-yoktu diye bir tartışma başlattılar. Emin Beye dedim ki; ‘Şu künyeyi bir karıştır da oradan arşivden çıkart şunları yayınlayacak mısın, kendilerine gönderecek misin, ne yapacaksan yap da, çünkü bunlar benim söylediklerime hiçbir zaman zaten inanmadılar, inanmayacaklar, siz Rektör olarak bunlara gönderirseniz belki inanırlar” sözlerini hatırlatarak tekrar başvurdu.

HKP avukatlarının 28 Nisan 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması hakkında yaptığı bilgi edinme başvurusu, “mezun olan öğrencilerimize ait bilgiler, kişisel verilerin gizliliği kapsamında olduğundan, reşit olan kişinin bilgisi, rızası ve onayı dışında yakın akrabası olsa dahi üçüncü kişilerle paylaşılmamaktır” gerekçesiyle reddedilmişti.

Erdoğan’ın rızasının olduğuna dikkat çekilen dilekçede, “Gerekçenizin hükümsüz kalması neticesi ilgilinin diplomasının tarafımızla paylaşılmasını talep ederiz” denildi.

“DİPLOMA NEREDE? SORUSUNU ISRARLA SORACAĞIZ”

Rektörlüğe yapılan başvurunun ardından açıklama yapan HKP MYK üyesi avukat Pınar Akbina şu ifadelere yer verdi:

“Halkın Kurtuluş Partisi, 'Diploma Nerede?' sorusunu ısrarla sormaya devam ediyor. Bildiğimiz gibi 28 Nisan 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne başvurarak, bu üniversiteden mezun olduğunu iddia eden Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma örneğinin hem Halkın Kurtuluş Partisi’yle hem tüm kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiştik. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na göre yaptığımız bu talebe cevap ise; 'Kişisel veri kapsamında olduğu ve reşit olan kişinin rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşılamayacağı' cevabıdır. Biz bugün yeni bir başvuru yaptık. Bu başvurumuzun konusu ise, reşit olan kişinin yani Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının paylaşılması konusunda rızasının olduğuna dair bir CD sunarak yaptık. Recep Tayyip Erdoğan 2015- 2016 mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada; Ben de böylesine köklü bir Eğitim Kurumu olan Marmara Üniversitesi’nden mezunum. Bugünler de birileri yine şahsımla alakalı olarak diploması vardı-yoktu diye bir tartışma başlattılar. Emin Beye dedim ki; Şu künyeyi bir karıştır da oradan arşivden çıkart şunları yayınlayacak mısın, kendilerine gönderecek misin, ne yapacaksan yap da, çünkü bunlar benim söylediklerime hiçbir zaman zaten inanmadılar, inanmayacaklar. Siz rektör olarak bunlara gönderirseniz belki inanırlar.”

Evet, işte bu söyleme dayanarak bizimle ve tüm kamuoyuyla Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının paylaşılması gerekmektedir. Bildiğimiz gibi Anayasanın 101’inci maddesine göre Cumhurbaşkanı olabilmek için 4 yıllık bir üniversite mezunu olunması gerekmektedir. Ancak bu koşulları sağlamadığını bildiğimiz için biz bu diplomanın peşini bırakmayacağız, sonuna kadar da mücadele edeceğiz sonu nereye varırsa varsın. Çünkü biliyoruz ki masayı yıkacak olan soru; 'Diploma Nerede?' sorusudur.”