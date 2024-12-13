Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, uçakta olay çıkardı: 'Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 21:48

Güncelleme: 13.12.2024 - 21:48

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Türk Hava Yolları uçağında bağırarak olay çıkardı. Özcan’ın kabin memurlarına hakaret ettiği anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yurt dışına çıkmak üzere Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir uçağa binen Abdulkadir Özcan, kabin memurlarıyla yaşadığı tartışmada kontrolünü kaybetti. Bir yolcunun kaydettiği videoda Özcan’ın, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye’yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!” diyerek bağırdığı görüldü. Kabin memurları, Özcan’ı sakinleştirmeye çalışmadı. T24'ün aktardoğona göre; THY'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.