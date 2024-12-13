Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, uçakta olay çıkardı: 'Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım'
Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Türk Hava Yolları'na ait uçakta kabin görevlilerine hakaret etti. Özcan, “Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım, bırak lan!” dedi. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Türk Hava Yolları uçağında bağırarak olay çıkardı. Özcan’ın kabin memurlarına hakaret ettiği anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yurt dışına çıkmak üzere Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir uçağa binen Abdulkadir Özcan, kabin memurlarıyla yaşadığı tartışmada kontrolünü kaybetti. Bir yolcunun kaydettiği videoda Özcan’ın, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye’yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!” diyerek bağırdığı görüldü. Kabin memurları, Özcan’ı sakinleştirmeye çalışmadı. T24'ün aktardoğona göre; THY'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!
- Köfteci Yusuf'tan gıda skandalı sonrası yeni hamle
- İBB'den 'Pınar Aydınlar' açıklaması: Tasvip etmiyoruz
- İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması