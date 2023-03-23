Petrol boru hattındaki sızıntının ardından içme suyu uyarısı!
BOTAŞ’ın, Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatlerinde sızıntı meydana geldi. Çaya sızan petrolün temizlenmesi için çalışma başlatılırken, bölgede içme suyunun içilmemesi için uyarılar yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ), Batman Çayı'ndan geçen boru hattında yaşanan sızıntının ardından, bölgeye yakın yerleşim yerlerinde su içilmemesi yönünde bazı köy ve beldelerde uyarı anonsları yapıldı.
"KUYULAR ATIKLARIN TOPLANILDIĞI BÖLGEYE ÇOK YAKIN"
6 bin nüfuslu Balpınar beldesinin Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, mahalle ve çevredeki camilerde anonslarla uyarı yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Çayın altından geçen boru hattı, büyük olasılıkla çürümüş. Sızıntının kuyularımıza yakın olması nedeniyle BOTAŞ'tan, su tahlillerini düzenli olarak yapmasını talep ettik. Boru hattı hem Batman Çayı altından hem de beldemizin altından geçiyor. Petrol atıklarının içme suyu ile sulama kanallarına karışabileceği olasılığına karşılık beldede, kimsenin içme suyunun içmemesi için uyarıda bulunduk. İçme suyu kuyuları, atıkların toplanıldığı bölgeye çok yakın. BOTAŞ'ın su tahlil sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz."
"PETROL YAYILIMI ÖNLENDİ"
BOTAŞ da yaptığı açıklamada, sudaki petrol yayılımının önlendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Batman Valiliği, DSİ, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, üç farklı noktada petrolün yayılımı bariyer sistemi oluşturularak önlenmiştir. Barajlar, sulama kanalları, içme suyu altyapısıyla ilgili tüm çevresel tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda gerekli tüm ekip ve ekipmanlar bölgeye sevk edilmiş, çevresel temizlik ve hasar onarım çalışmalarına başlanmıştır."
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