Elazığ'daki enkaz çalışmasında doğalgaz sızıntısı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, arama kurtarma çalışmaları esnasında doğalgaz sızıntısı meydana geldi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da boşaltılan ve 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, doğal gaz sızıntısı meydana geldi.
Ekiplerin arama kurtarma çalışmalara ara verildi.
Bölgeye sevk edilen doğal gaz ekiplerinin çalışması sürüyor.
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