Elazığ'daki enkaz çalışmasında doğalgaz sızıntısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, arama kurtarma çalışmaları esnasında doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 03:00
Elazığ'daki enkaz çalışmasında doğalgaz sızıntısı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da boşaltılan ve 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, doğal gaz sızıntısı meydana geldi. 

Ekiplerin arama kurtarma çalışmalara ara verildi.

Bölgeye sevk edilen doğal gaz ekiplerinin çalışması sürüyor.


Elazığ deprem doğal gaz

İlgili Haberler

Merkez Bankası'ndan 'deprem' tedbirleri

Merkez Bankası'ndan 'deprem' tedbirleri
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremden iki hafta önce uyarmış: Depreme hazırlıklı değiliz

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremden iki hafta önce uyarmış: Depreme hazırlıklı değiliz
İsrail, Türkiye'de depremzedeler için sahra hastanesi kuracak

İsrail, Türkiye'de depremzedeler için sahra hastanesi kuracak

En Çok Okunan Haberler