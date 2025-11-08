Petrol-İş'ten 2'si çocuk 6 işçi için adalet çağrısı: Çalışırken ölmek istemiyoruz!

Sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangında 2'si çocuk 6 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 işçi de yaralandı.

Fabrika sahibi ve iki vardiya amiri gözaltına alındı. Olayla ilgili üç savcı, bir bilirkişi heyeti ve iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.

"ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ!"

Dehşet verici olay hakkında Petrol-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, işçiler için adaletin bir an önce yerine getirilmesi istendi.

"Çalışırken Ölmek İstemiyoruz!" başlıklı açıklamasında, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekilerek şunlara yer verildi:

"Merkez Yönetim Kurulumuz bu sabah saatlerinde parfüm imalathanesinde meydana gelen patlama ilgili bir mesaj yayımladı. Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir parfüm imalathanesinde, bu sabah saatlerinde meydana gelen yangın ve peşi sıra gerçekleşen patlamalarda ikisi 18 yaşından küçük, 6 kadın işçinin hayatını kaybetmiştir. İhmaller, denetimsizlik, kâr hırsı yaşananların “kaza” değil, ihmaller sonucu gerçekleşen bir katliam olduğunu gösteriyor.

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında alınan önlemlerin yetersizliği, denetim mekanizmalarının zayıflığı, yaptırımların yetersizliği iş kazası ve meslek hastalıklarına davetiye çıkarıyor, binlerce işçi kardeşimizi hayattan koparıyor.

Benzer acıların yaşanmaması adına bu felakete yol açan ihmallerin bir an önce ortaya çıkarılmasını, sorumluların bir an önce tespit edilerek adaletin sağlanmasını istiyoruz. Yangın sonucu hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun!"