Petrol istasyonu muharebesi: Yumruk yumruğa kavga ettiler

Bursa’da petrol istasyonu çalışanları ile müşteriler arasındaki yumrukların konuştuğu kavga kameralara yansıdı. Polis, tarafları zor ayırdı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:34
Petrol istasyonu muharebesi: Yumruk yumruğa kavga ettiler
Abone Ol google-news

Merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi’nde petrol istasyonu görevlileri ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken müşteriler ile görevliler bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çevredekiler olan biteni izlerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırarak polis merkezine götürdü.

Yumrukların konuştuğu kavga, kameralara saniye saniye yansıdı.


petrol kavga

İlgili Haberler

Ankara'da doktor ve sekretere 'yumruklu' saldırı

Ankara'da doktor ve sekretere 'yumruklu' saldırı
Takım arkadaşına yumruk atan Rudy Gobert özür diledi

Takım arkadaşına yumruk atan Rudy Gobert özür diledi
İhalede yumruklar konuştu: 2 yaralı, 3 gözaltı

İhalede yumruklar konuştu: 2 yaralı, 3 gözaltı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler