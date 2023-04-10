Takım arkadaşına yumruk atan Rudy Gobert özür diledi

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:35

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:35

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun son maçında takım arkadaşı Kyle Anderson'a yumruk atan Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, davranışından dolayı özür diledi.

Rudy Gobert

Gobert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygular bugün beni ele geçirdi. Ne söylenirse söylensin gösterdiğim şekilde tepki vermemeliydim. Taraftarlardan, organizasyondan ve özellikle takım arkadaşı olarak gerçekten sevdiğim ve saygı duyduğum Kyle'dan özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kyle Anderson

Minnesota Timberwolves'ın konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 113-108 yendiği maçta, mola sırasında Anderson'un göğsüne vuran Gobert, soyunma odasına gönderilmiş ve maçın geri kalan kısmında da süre almamıştı.