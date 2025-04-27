Petshopa uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kartal Asayiş Büro ekipleri 'petshop' adı altında uyuşturucu ticareti yapıldığı öğrenilen işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Petshopa uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 09:47

Olay, 22 Nisan'da saat 20.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından petshop olarak faaliyet gösteren işyeri takibe alındı.

Polis ekipleri, kepenklerin kapalı olduğunu ancak içeride ise haraketlilik yaşandığını fark etti. Adrese operasyon yapan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı.

50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adrese giren polis ekipleri, petshoptan valiz dolusu şeffaf poşetler içerisinde 100 kilogram 335 gram 'marihuana' uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Ö.G., S.M.A., B.T. ve S.C.A. yakalanarak gözaltına alındı.

 

 


Etiketler: #petshop #uyuşturucu #Operasyon

İlgili Haberler

Ekipler baskın yaptı... Mersin'de uyuşturucu tacirlerine çifte operasyon: 15 tutuklama

Ekipler baskın yaptı... Mersin'de uyuşturucu tacirlerine çifte operasyon: 15 tutuklama
Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı!

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler