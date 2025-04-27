Petshopa uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kartal Asayiş Büro ekipleri 'petshop' adı altında uyuşturucu ticareti yapıldığı öğrenilen işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, 22 Nisan'da saat 20.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından petshop olarak faaliyet gösteren işyeri takibe alındı.
Polis ekipleri, kepenklerin kapalı olduğunu ancak içeride ise haraketlilik yaşandığını fark etti. Adrese operasyon yapan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı.
50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Adrese giren polis ekipleri, petshoptan valiz dolusu şeffaf poşetler içerisinde 100 kilogram 335 gram 'marihuana' uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Ö.G., S.M.A., B.T. ve S.C.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: #petshop #uyuşturucu #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'