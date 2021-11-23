Pfizer/BioNTech aşısının uzun dönem sonuçları açıklandı
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının 12-15 yaş arasındaki gençler üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Pfizer ile Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu Almanya merkezli BioNTech’in geliştirdiği corona virüsünün gençler üzerindeki etkisini gözler önüne seren en kapsamlı araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Yapılan açıklamada Covid-19 aşısının 12-15 yaşları arasındaki gençlerde yüzde 100 etkili olduğu duyuruldu.
2.228 gencin katıldığı bu uzun dönemli araştırmada ikinci dozdan sonra dört aya kadar gençlerin sağlıkları mercek altına alındı. Yetkililer bu araştırmanın ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne gönderileceğini de aktardı.
“TEKRAR KANITLIYOR”
Araştırmanın Kasım 2020 ile Eylül 2021 arasında gerçekleştirildiğini açıklayan yetkililer cinsiyetten, kronik rahatsızlıklardan ya da etnik kökenden bağımsız olarak aşının yüzde 100 etkili olduğunu açıkladı. Öte yandan ikinci dozdan sonra herhangi bir ciddi yan etki ve sağlık sorunu görülmediği de belirtildi.
Testlerde plasebo yapılan çocuklardan 30’unda semptom gösteren enfeksiyon tespit edildiği de belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, “Bu Covid-19 aşısının 12-15 yaş arasındaki bireylerde etkili ve güvenli olduğunu gösteren ilk ve tek uzun vadeli araştırma” dedi.
Şahin, “Klinik testlerden ve gerçek dünyadan elde ettiğimiz verilerle güçlendirerek Covid-19 aşısının gençlerde ve yetişkinlerde etkisini ve güvenli olduğunu tekrar kanıtlıyor” şeklinde konuştu.
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