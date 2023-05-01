Phaselis için 'yolsuzluk ve rüşvet ağı' iddiası: 'İstifa etmem karşılığında düğün salonu teklif edildi'

Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:59

Güncelleme: 01.05.2023 - 12:05

Antalya'nın Kemer ilçesindeki arkeolojik SİT alanı Phaselis Antik Kenti'ne yapılması planlanan "Antalya-Kemer-Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi"ne karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

Phaselis'teki plaj projelerinin inşaatı yürütmeyi durdurma kararına rağmen devam ediyor.

Son olarak plajları işletecek olan TURAŞ A.Ş.’nin önceki genel müdürü Tayhan Şimşek, kurumdaki usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin açıklama yaptı.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET AĞI İDDİASI

Gazete Duvar'dan Ceren Deniz'in haberine göre; Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla Ağustos 2022’de TURAŞ’a genel müdür olarak atandığını belirten Şimşek, kurumdaki yolsuzluklarla ilgili hazırladığı rapor nedeniyle istifaya zorlandığını söyledi.

İstifa karşılığında kendisine düğün salonu teklif edildiğini öne süren Şimşek, Bakanlık bünyesinde yolsuzluk ve rüşvet ağı iddiasını da gündeme getirdi.

‘DÜĞÜN SALONU TEKLİF EDİLDİ’

Bakan Ersoy’un talimatı üzerine kurumla ilgili denetim raporları hazırladığını belirten Tayhan Şimşek, şöyle konuştu:

“Raporları hazırlarken süreç iyi ilerliyordu. Hazırladığım raporları da Teftiş Kurulu ile günlük olarak paylaşıyordum. Raporlarda yukarıdaki insanlar da işin içine giriyordu. Plajlardaki inceleme ve denetimleri bitirip altyapılara girdim. Raporların içeriği ağırlaşmaya başlayınca ‘yukarı’ taraftan çok beğenilmedi sanırım.

Büyük sorunlarla karşılaşınca rapora son vermem, geri adım atmam istendi. Bir baskı oluştu. Ondan sonra istifa ettirilmem ve onu takip eden süreç başlatıldı. İstifa etmem karşılığında Lara Düğün Salonu’nun bana verilmesi teklif edildi. Ben ‘hayır’ dedim. İşte bundan sonra yalnızlaştırma ve istifaya zorlanma süreci oldu."

‘MALİYETİNİN İKİ KATINA İHALE’

Yaklaşık 48 milyon liraya ihale edilen Phaselis plajlarının maliyetinin 22-25 milyon lira aralığında olduğunu savunan Şimşek, “TURAŞ’ın geçmişte kendi yaptığı plajlar da var. Bu plajı biz yaparsak maliyeti ne olur gibi bir çalışma yaptık. Daha önce yaptığımız plajlarla ilgili elimizde doneler vardı, bunlardan yola çıkarak şirketlerden teklifler aldık. Bir maliyet çalışmasıydı. Bu çalışmada Phaselis’te yapılacak plajlar için 22 ila 25 milyon TL tutarında bir maliyet hesapladık. Benim şirketlerden aldığım teklifler, EKAP’a girilmiş resmi teklifler değil" dedi.

Şimşek, "Daha sonra Bakanlık, Yatırım İşletmeler üzerinden ihaleye çıkmış. Bodrum 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2020/24 sayılı dosyasına konu olan plajda bilirkişi raporuna göre ihale bedeliyle ödenen miktar arasında 3 milyon liralık fark var. Burada yaşanan bazı konuların Phaselis örneğinde de aynı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

BELEK VE KADRİYE’DE VURGUN İDDİASI

Antalya’da geçmişte Bakan Ersoy ile AKP’den seçilen Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ı karşı karşıya getiren, rüşvet iddiaları ve tartışmalarla gündeme gelen Belek ve Kadriye plajları da Şimşek’in iddialarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Görev yaptığı dönemde TURAŞ’ın işlettiği Belek ve Kadriye plajlarının hesaplarında döviz girdisi bulunmadığını söyleyen eski genel müdür Şimşek, yaptıkları incelemede plaj işletmelerinde düşük fiyattan döviz alındığını ve döviz girdilerinin bozdurularak haksız kazanç elde edildiğini tespit ettiklerini belirtti.

Kadriye Halk Plajı’ndaki incelemede yolsuzluk ve rüşvetin tutanakla kayıt altına alındığını ileri süren Tayhan Şimşek, 24 Ağustos 2022 tarihli tutanakla kayıt altına alınan belgeye göre, plajda işletmecilik yapan üçüncü şahıslardan, kurum yöneticilerinden birine 50 bin lira elden para verildiğini tespit ettiklerini aktardı.

Aynı tutanakta, Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın talimatıyla işletmeler açılıp kapatıldığı iddiasına da yer veriliyor.