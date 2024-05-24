Pikap ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:27
Pikap ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağı mevkii Zımak köyü yakınlarında meydana geldi.

H.K. yönetimindeki 25 ACG 128 plakalı pikap ile A.Ç. idaresindeki 31 ANS 953 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme de sürücü A.Ç. ve aracında bulunan E.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ile aracındaki H.K. (47) ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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