Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:36
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

M.A. (44) yönetimindeki 50 DF 318 plakalı otomobil, Tat köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı.

Yaralılardan Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan H.H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


sivas haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı: Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet! Galatasaray 6-1 Sivasspor

Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı: Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet! Galatasaray 6-1 Sivasspor
Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı: 'Yüzde 95 şampiyon'

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı: 'Yüzde 95 şampiyon'
Eski hakemler Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi: İşte karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları!

Eski hakemler Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi: İşte karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan 'öğretmen cinayetine' ilişkin açıklama: 'Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız'

Erdoğan'dan 'öğretmen cinayetine' ilişkin açıklama: 'Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız'
Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!

Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!
AKP eliyle torpil: İlan iptal edildi

AKP eliyle torpil: İlan iptal edildi
Eurovision’u İsviçre kazandı: İsrail protestoları geceye damga vurdu

Eurovision’u İsviçre kazandı: İsrail protestoları geceye damga vurdu
Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?

Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
Trendyol 1. Lig’te son durumu uzatmalar belirledi!

Trendyol 1. Lig’te son durumu uzatmalar belirledi!
POS'la para toplayanlar dikkat! Bakan Şimşek duyurdu

POS'la para toplayanlar dikkat! Bakan Şimşek duyurdu
Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?