Pikap şarampole uçtu: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Sivas’ta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:27
Pikap şarampole uçtu: Aynı aileden 4 kişi yaralandı
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Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Budaklı köyü yolunda meydana geldi. M.T. idaresindeki 38 AGD 076 plakalı Tata pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücü M.T.’nin yanı sıra E.T., Z.T. ve A.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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