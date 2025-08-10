Pilot lisansı sınavları için yeni sistem hayata geçiyor

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde çağa uygun yeni bir sistemin hayata geçirileceğini duyurdu.

Buna göre, 15 Ağustos'ta başlayacak yeni sistemle adayların, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde esneklik kazanacağını vurgulayan Uraloğlu, "Artık sabit sınav dönemleri yerine adaylarımız kendi istedikleri tarihi seçerek sınava girebilecek. Başvurusunu tamamlayan aday, sistemde uygun olan sınav günlerinden istediğini seçerek süreci başlatabilecek. Başvuru ekranı sürekli açık olacak, böylece isteyen her an başvurusunu yapabilecek. Sınavlar, ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamalı olacak. Nihai notun yüzde 10'u ön sınavdan, yüzde 90'ı ise son sınavdan alınacak. Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek, ücretlerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Sadece EFT ile ödeme zorunluluğu ortadan kalktı, artık sanal POS üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilecek" ifadelerini kullandı.

HER İL VE İLÇEDE SINAV YAPILABİLECEK

Uraloğlu, her aday için atanmış bilgisayar, kişiye özel soru seti, karekod, zaman ve mekan damgalı kamera kayıtları ile sınav yapılacağı bilgisini vererek, kursiyerlerin ön sınav sonunda bölüm bazlı başarı grafiklerini görebileceğini kaydetti.

Talebe göre sınavların her il ve ilçede yapılabileceğini bildiren Uraloğlu, "Böylece adaylarımız hem daha hızlı hem de daha rahat bir sınav deneyimi yaşayacak. Yeni sistemle birlikte sınav planlama, başvuru ve ödeme süreçlerini daha esnek ve aday odaklı hale getiriyoruz. Pilot, teknisyen, hava trafik kontrolörü gibi havacılık profesyoneli olmak isteyenler için çok yakında önemli açıklamalar da olacak. Bunlara yönelik bazı çalışmalar yapılıyor ve kısa zamanda duyurulacak" değerlendirmesini yaptı.