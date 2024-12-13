Pınar Aydınlar gözaltına alındı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:01

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:01

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser verdi

Sahneye Aydınlar, elinde Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu bir poster ile çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydınlar ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma haberinin ardından Aydınlar, sosyal medya medya hesabından gözaltına aldındığını bildirdi.