Pınar Gültekin cinayetinde mahkeme duruşmayı yine erteledi

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın yargılandığı davanın 12. duruşması yapıldı.

Savcı mütalaasında, Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı’nın canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşmadan sonra gazetemize konuşan Gültekin ailesi avukatı Rezan Epözdemir, “Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek. Adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizim nezdimizde adil bir karar verileceğine ilişkin kanaat ve intibah yok. Bizler yargılama sırasında defalarca reddi hâkim istedik. Bu taleplerimiz de reddedildi. Adil bir karar çıkmayacak. Sonuna kadar istinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

