Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Mahkeme reddetti
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın suç delillerini gizlediği iddiasıyla tutuklandığı davada tahliyesi için yapılan itiraz, mahkemece reddedildi.
Muğla'da, Cemal Metin Avcı tarafından katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in davasında yeni gelişme yaşandı. Suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla yargılanırken, itiraz üzerine tutuklanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesi için yapılan itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.
VARİLE KOYUP YAKTI
Adli Tıp Kurumu raporuna göre Muğla'da Pınar Gültekin'i boğarak öldüren, cesedini bağ evindeki varile koyup yakan ve üzerine de beton döken Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmesi üzerine, 'suç delillerini gizleyip yok ettiği' iddiasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
Avcı'nın avukatı Mert Kürüm, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek tutuklama kararına itirazda bulundu. Mahkeme ise Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararını yerinde görerek itirazı reddetti.
Mahkemenin ret kararı şöyle:
"Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu suça iştirak ettiğine dair Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller (Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulunun kararı) gözetildiğinde maktülün kesin ölüm zamanının tespitinin mümkün olmaması, hayattayken yangına maruz kaldığına dair kalmış olabileceğine dair mütalaa; HTS kayıtları, şüphelinin kendi savunması ve Cemal Metin Avcı’nın aşama savunmaları gözetildiğinde şüphelinin olay yerindeki eve saat 20.00 sıralarında gelmesi, maktülün içinde bulunduğu varilin o saat itibarıyla yanıyor olması, Cemal Metin Avcı ayrıldıktan sonra da şüphelinin mahalde yaklaşık bir saat tek başına kalması ve suç alanında hakimiyetinin bulunması ve sair delalet bulunması, isnat edilen suça Kanun'da öngörülen ceza miktarı gözetildiğinde kaçma şüphesinin varlığı, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz, tutuklama tedbirininse ölçülü kalacağı hususları bir arada gözetildiğinde Muğla 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının Kanun'a uygun ve isabetli olduğu anlaşılmakla şüpheli müdafinin tutuklama kararına yaptığı itirazın reddi ile şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi."
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