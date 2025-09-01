Pınar’ın ölümüyle ilgili yeniden keşif yapılacak

Şanlıurfa Siverek’te yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024’te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz (31) ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Bulunmaz olayın ardından gözaltına alınarak tutuklandı ve ardından ev hapsiyle tahliye edildi. Ancak Bulunmaz’a verilen ev hapsi cezası da kaldırılarak adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasına karar verildi. Bulunmaz’ın şüpheli ölümüne ilişkin dava süreci devam ederken mahkeme başkanının değişmesiyle yeniden olay yerinde keşif yapılacağı belirtildi. Keşfin 4 Eylül’de yapılacağı belirlenirken, Cumhuriyet gelişmelere ilişkin Bulunmaz’ın ağabeyi Erdal Sevim ile konuştu.

Sevim, “Bizim için ani bir gelişme oldu. Mahkeme heyetinin eski başkanın tayin çıkmasıyla birlikte yeni başkan geldi. Yeni mahkeme heyeti keşif yapılmasını istedi. Olumlu düşünmek istiyoruz. Çünkü ilk keşfimiz çok tutarlı ya da çok ayrıntılı değildi. Yeni mahkeme heyetinin gerçekten uyuşmayan şeylerin olduğunu fark edip buradaki açıkları kapatmak gibi bir düşüncesinin olduğunu düşünmek istiyoruz. Keşifte ben de olacağım. O canlandırmaları ne yazık ki yeniden izlemek zorunda kalacağız. Dileğimiz artık tüm gerçeklerin kanıtlı bir şekilde ortaya çıkması. Umarım artık sanık korunmaz olması gerektiği gibi bağımsız yargı altında adil bir şekilde yargılanır ve hak ettikleri cezayı alır” dedi.