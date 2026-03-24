Pınar Sevim’in ölümüne ilişkin davada sanığa müebbet hapis cezası verilmişti, gerekçeli karar açıklandı: Dosya üst mahkemeye taşınıyor

Dosya üst mahkemeye taşınıyor

RENGİN TEMOÇİN

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Sevim (Bulunmaz), 22 Şubat 2024’te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracında tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdi.

Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra cezada indirime giderek sanığı müebbet hapis ile cezalandırdı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda mahkemenin kamera kayıtları, adli raporları ve çelişkili savunmalar nedeniyle olayın kasten öldürme olduğuna kanaat getirdiği yer aldı. Pınar Sevim’in ailesi ve avukatları ise dosyayı üst mahkemeye taşıyacaklarını dile getirdi.

‘HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’

Ailenin avukatlarından Türkan Kara, Cumhuriyet’e konuştu:

“Tüm bu ve benzer şüpheli kadın ölümleri dosyalarında ki temel çabamız kişilerden bağımsız olarak olayda hiçbir şüpheye yer bırakmadan maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasını sağlamaktır biz bunun mücadelesini veririz. Sayın Mahkeme olayın ‘eşe karşı kasten öldürme’ olduğuna kanaat getirerek oy birliği ile sanık hakkında müebbet hapis cezası vermiştir. Elbette ki bu karar henüz kesinleşmiş bir karar olmayıp istinaf ve Yargıtay gibi üst Mahkemelere başvuru yolları her iki taraf için de açıktır. Bizler de indirimi yerinde bulmadığımızdan üst mahkemeye taşımayı düşünüyoruz. Hukuki mücadelemiz devam edecektir. Bu tür davalarda verilen kararlar çok önemli olup emsal niteliği taşır”