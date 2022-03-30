Pinhani konseri sırasında kavga çıktı

Esenyurt'ta Pinhani müzik grubunun sahne aldığı konser sırasında iki grup arasında kavgası çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)
30 Mart 2022 Çarşamba, 10:13
Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
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'İstanbul Kavuştayı' etkinlik serisi kapsamında Pinhani grubu, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Konser için meydanı dolduran kalabalık içindeki iki grup, iddiaya göre laf atma sebebiyle birbirleriyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Daha sonra kavga eden gruplar koşarak meydandan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.


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