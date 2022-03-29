Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 5 yaralı
İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 20 kişinin karıştığı olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'taki bir kahvehanede iki grup arasında tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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