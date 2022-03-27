Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA
27 Mart 2022 Pazar, 15:14
Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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İstanbul Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.Ş'ye Cebeci Mahallesi 2525 Sokak'ta tartıştığı kişi silahla ateş etti.

Yaralanan U.Ş. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.???????

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sokakta bir araya gelen gruptakilerin birbirleriyle konuşmaları yer alıyor. Bir kişinin tartıştığı U.Ş'ye silahla ateş ederek, olay yerinden uzaklaşıyor.



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