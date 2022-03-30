Pippa Bacca kimdir? İşte hayatı, eylemi ve öldürülüşü

30 Mart 2022 Çarşamba, 13:03

Picca Bacca, "insanlara güvenmek" sloganıyla aktivist bir eylem gerçekleştirmek için arkadaşıyla yola çıkmıştı. İki genç kadının gelinlikle Tal Aviv'e varmayı planladığı yolculuğu ise Picca'nın kaybıyla gölgelendi. Gebze'de Murat Karataş'ın arabasına bindikten sonra haber alınamayan Picca'nın öldürüldüğü anlaşıldı. Picca'nın katili Murat Karataş ise iyi hal indirimiyle yalnızca 30 yıl hapis cezası aldı.

İTALYAN SANATÇI PİPPA BACCA

İtalya'nın Milano kentinden dünya barışına dikkat çekmek için Tel Aviv'e gitmek üzere gelinlikle yola çıkan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde öldürüldü. Pippa Bacca, gelinlikler içinde çıktığı Milano'daki evine tabut içinde döndü. Bergamo yakınındaki aile mezarlığına gömüldü.

Giuseppina Pasqualino di Marineo ya da daha çok bilinen adıyla Pippa Bacca 1974 doğumluydu. İtalyan aktivist sanatçı 31 Mart 2008'de Kocaeli de öldürüldü.

Pippa Bacca, sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile beraber "Barış Gelini" adıyla, dünya barışı için düzenledikleri ve 8 Mart 2008’de Milano’dan başlayıp Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve Filistin güzergahından Tel-Aviv’de noktalanması planlanan bir yolculuk sırasında, Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarında Ballıkayalar mevkiinde tır şoförü Murat Karataş tarafından kaçırılıp tecavüze uğramış ve boğularak öldürülmüştü.

Bacca ve arkadaşı Nisan ayı ortalarında Kudüs’e ulaşmayı planlıyordu. Yolculuk başlangıcında, internet sitelerinden "Beraberimizde yolculuk boyunca üzerinde birikecek tüm kirlerle birlikte götüreceğimiz tek elbise beyaz gelinlik olacak." demişlerdi.

Bacca'nın öyküsünü anlatan La Mariee (Gelin) adlı belgesel, 2012 yılında Fransız yönetmen Joël Curtz tarafından yönetildi.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

İNSANLARA GÜVENMEK

Türkiye’ye geldikten sonra arkadaşı Silvia Moro’yla yolları ayrılan ve sonrasında tek başına devam ettiği otostopta Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ortadan kaybolan İtalyan sanatçı Pippa Bacca’nın tecavüz edilip boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sanatçının kayboluşu kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine 3 Nisan 2008’de medyada yer bulmaya başladı. Pippa’nın en son bindiği kamyonetin sahibi Murat Karataş, göz altına alınarak tutuklandı.

Sabıkalı olan katil zanlısı 38 yaşındaki Murat Karataş, “Bir saat içinde arabama aldım, tenha yere götürdüm, tecavüz ettim, boğdum, cesedini çalılıklara sakladım” dedi.

Murat Karataş, "Vücut dokunulmazlığını ihlal", "Tecavüz", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kasten öldürmek", "Yakalanmamak için delilleri ortadan kaldırmak" ve "Hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme daha sonra Türk Ceza Kanunu'nn (TCK) takdiri indirim nedenlerinin yeraldığı 62'nci maddesi gereği uyarınca hafifletici sebepleri gözönünde tutarak cezayı ömür boyu hapis cezasına çevirdi.

Böylece Karataş'ın cezası 36 yıldan 30 yıla düşmüş oldu. Temyize giden davayı ele alan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı onadı.