Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı, 10 Kasım mesajı yayınladı: ‘O, Cumhuriyet’i, halkın aklına, emeğine ve vicdanına dayandırdı’

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı, Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıl dönümü kapsamında yazılı açıklama yaptı. “10 Kasım: Akıl, Bilim ve Halkın Mustafa Kemal’i” başlığıyla yapılan açıklamada, “Bir ulusun kaderini değiştiren büyük devrimci önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve derin bir özlemle anıyoruz. Atatürk, yalnızca bir komutan değil; bir düşünce devrimcisidir. O, dogmanın karşısına bilimi, kulluğun karşısına yurttaşlığı, teslimiyetin karşısına özgür iradeyi koydu. Cumhuriyet’i, halkın aklına, emeğine ve vicdanına dayandırdı” ifadeleri kullanıldı.

‘BİZ İKİNCİ MUSTAFA KEMAL’İZ’

Açıklamada, Atatürk’ün “İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum… Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur” sözlerine atfen şunlar denildi:

“Biz o ikinci Mustafa Kemal’iz. Cumhuriyet’i savunan öğretmenler, işçiler, kadınlar, gençler, sanatçılar, bilim insanlarıyız. Onun hayalini yaşatmak, laikliğe, eşit yurttaşlığa ve özgürlüğe sahip çıkmakla mümkündür.”

‘ATATÜRK’Ü ANMAK, ONU ANLAMAKTIR’

Atatürk’ün “Ben, manevî miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım, bilim ve akıldır” sözleri de anımsatılan açıklamada, “Bugün, ülkemiz yeniden karanlıkla aydınlık arasındaki çizgideyken, bizler Atatürk’ün gösterdiği o tek doğru yolda, akıl ve bilimin rehberliğinde yürümeye kararlıyız. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı olarak, Atatürk’ün devrimci mirasını, halkın adalet ve özgürlük mücadelesiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Atatürk’ü anmak, onu anlamaktır; onu anlamak, onun gibi cesurca düşünmek ve halk için üretmektir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın aklın ve bilimin rehberliğindeki Mustafa Kemal” ifadelerine yer verildi.