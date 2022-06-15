Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 33 can için 330 fidan dikti

15 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi, 2 Temmuz 1993’te gerici, yobaz kalkışma sonucu Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 can için 330 fidan dikti. Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı yer olan Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz Köyü’ndeki Pir Sultan Abdal anıtının çevresine dikilen fidanların tamamının tuttuğu gözlendi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım ve dernek üyeleri, fidanların etrafını tel örgüyle çevirdi. Yıldırım, “25-26 Haziran’da da 33. Pir Sultan anma etkinliği yapacağız. 29 yıl önce Sivas’ta Halk Ozanı Pir Sultan Abdal’ı anmaya gelenleri yakarak katlettiler. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Madımak’ın insanlık suçu müzesi yapılması talebimizi sürdüreceğiz ve asla bu katliamı unutturmayacağız. Bu toprakların insanı Aşık Veysel’in de, Pir Sultan Abdal’ın da ismi bu topraklardan silinemez” dedi.