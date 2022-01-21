Piri Reis doğa için çalışacak
İzmir'de Özel Piri Reis Okulları, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında “Sürdürülebilir Yaşam” adını verdiği proje kapsamında doğanın korunması için çalışacak.
En küçüğünden en büyüğüne bütün öğrenciler yıl boyunca geleceğe sağlıklı bir dünya bırakılması için başta Türkçe ve Fransızca olmak üzere dört dilde çalışmalar yapacak, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılacak.
Proje kapsamında anaokulu öğrencileri insanların çevreye olan etkilerini araştıracak, ilkokul öğrencileri enerji, karbon ayak izi ve iklim konularında çalışmalar yapacak ortaokul öğrencileri ise okul dışına çıkarak su, tasarruf ve geri dönüşüm üzerine çalışmalar yürütecek.
Özel Piri Reis Okulları Eğitim Koordinatörü ve Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları Müdürü Sabrina Ataseven, “Bizim okulumuzdan mezun öğrenciler sürdürülebilir yaşamla ilgili önce etrafına sonra dünyaya katkıda bulunacak bireyler haline gelecek. Kurum olarak da kullandığımız enerjiden atıklarımıza, kağıt kullanımımızdan gönderdiğimiz e-maillerin yarattığı kirliliğe kadar dünyaya zarar verecek en ince noktaları dikkate alacağız” dedi.
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