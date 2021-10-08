Pırlanta tasarımcısı Gamze'nin katili için karar verildi

08 Ekim 2021 Cuma, 12:27

Pırlanta ve takı tasarımcısı Gamze Ceylan, 19 Temmuz 2018'de evli ve 4 çocuk babası emlakçı Hakkı Dündar tarafından İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, otomobilde başına tabancayla ateş edilip, öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Dündar, Ceylan ile ortak iş yaptıklarını, kendisine 750 bin lira borcu olduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı ise Dündar'ın Ceylan'a saplantılı şekilde aşık olduğunu, kendisiyle görüşmesi için ailesiyle tehdit ettiğini ve bu durumun telefon yazışmalarında mevcut olduğunu söyledi.

OTOPSİ RAPORU DÜNDAR'I YALANLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dündar hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutuklu sanık Dündar, "Öldürme kastım yoktu, olay kaza eseri meydana geldi" diyerek savunma yaptı. Otopsi raporu, savunmanın doğru olmadığını kanıtladı. Raporda, Ceylan'ın başına dayanan tabancadan bir el bitişik atış mesafesinden ateş edildiği belirtildi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 25 YIL

Sanık Dündar son savunmasında, "Bir aile babasıyım. Asla o insana bunu yapmak istemezdim, canına kastetmek niyetim yoktu. Üzgün ve pişmanım. Keşke o gün arabada, o silah olmasaydı ya da kurşun bana isabet etseydi. Kadın katili olarak, toplumda anılmak çok kötü bir durum. İsnat edilen suçlardan çok uzağım. Takdir yüce mahkemenindir" dedi. Mahkeme heyeti, Dündar'ı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sonra ise sanığın duruşmadaki iyi hal, tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezasını 25 yıla indirdi. Dündar, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI ONADI

Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 12 Haziran 2020 tarihinde yerel mahkemenin kararını onadı. Ceylan ailesinin ikinci itirazı ile dosya, bu kez Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi de verilen cezayı aynen onadı.

'SANIK İYİ HALİ HAK ETMELİDİR'

Kararın kesinleşmesinin ardından konuşan Ceylan ailesinin avukatı Bostancı, davanın 'kasten öldürme' suçundan açıldığını hatırlatarak "Savcılık aşamasında olayın tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu söyledik ancak gerek yerel mahkeme gerek istinaf mahkemesi ve son olarak da Yargıtay tasarlayarak olmadığını düşünerek bir kanaat getirdi. Sonrasında iyi hal indirimi geldi. İyi hal indirimi, bir tutumdur. Dosyada sanık, iyi hali hak etmelidir. Sadece bir kravat, birtakım elbise giyme gibi nüanslarla mahkemede sanığın saygılı olduğu değerlendirmesine varmak iyi hal değildir. Mahkeme, maalesef ülkemizde 'kravat indirimi' dediğimiz indirime gitmiştir" dedi.