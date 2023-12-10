PISA’nın 2022 raporunda Türkiye’de eğitimin ‘ruh hali’ de analiz edildi: Öğrenciler çok yalnız!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 04:00

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları, öğrencilerin yalnızca akademik performanslarını değil, okullardaki akran zorbalığı, çocukların ruh hali, teknoloji bağımlılığı gibi sorunları ortaya koydu. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher, bazı ülkelerde yalnızlığın en büyük sorun olduğuna dikkat çekerek “Örneğin Türkiye, Şili, El Salvador ve Filipinler’de öğrencilerin en az yüzde 27’si kendini yalnız hissettiğini bildirdi” dedi.

Rapora göre, akran zorbalığında dünya genelinde küçük bir gerileme olsa da ülkeler arasında büyük farklar bulunuyor. Örneğin, akranlarla dalga geçme biçiminde uygulanan zorbalık türünde Türkiye, Fransa ve Moldova’da yükselme görüldü.

91 ülke ve ekonomiden yaklaşık 690 bin öğrencinin katıldığı değerlendirme sonuçlarından bazıları şöyle:



Telefona bağımlılar OECD ülkelerindeki öğrencilerin yüzde 45’i, yanlarında cep telefonları olmadığı zaman kendilerini sinirli ve kaygılı hissediyor. PISA, teknoloji ile öğrenme performansı arasında pozitif bir ilişki gösterse de okulda eğlence amaçlı kullanımlar dikkati öğrenmeden uzaklaştırabilir, öğrencileri siber zorbalık ve özel bilgilerin tehlikeye atılması gibi risklerle karşı karşıya bırakabilir. Ayrıca bağımlılığa neden olur.

Raporda, OECD ülkeleri genelinde öğrencilerin yüzde 65’i dijital aletlerin dikkatlerini dağıttığını söyledi. Dijital cihazları kullanan diğer öğrenciler tarafından dikkatlerinin dağıldığını da bildiren öğrenciler, PISA matematik testlerinde 15 puan daha düşük puan aldı.



Teknolojik aletlerini okulda günde bir saat kullanan öğrenciler, günde 5-7 saat boyunca gözleri ekranlarına kilitli kalan öğrencilere göre matematikte 49 puan yüksek aldı.



ZORBALIK ARTIYOR

Raporda, akran zorbalığının görülme sıklığının son yıllarda arttığına dikkat çekiliyor. Çeşitli zorbalık biçimlerinde yüzde 2-3 civarında azalmalar görüldü. Ancak ülkeler arasında büyük farklar bulunduğuna dikkat çeken Andreas Schleicher, “Örneğin, öğrencilerle dalga geçilen zorbalık bazı ülkelerde yüzde 10 oranında azaldı. Türkiye, Fransa ve Moldova’da ise bu şekilde zorbalığa uğrayan öğrencilerin oranı yüzde 2 civarında arttı” diye konuştu.



OKULLAR NE YAPABİLİR?



Andreas Schleicher, teknolojinin öğrenme ortamlarına dahil edilirken dikkat dağıtma potansiyellerini engellemeye yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.



Telefonları yasaklamanın, çözüm için bir seçenek olduğunu belirten Schleicher şöyle devam etti: “Bazı ülkelerde okullar telefonları yasaklıyor ancak bunlar her zaman etkili bir şekilde uygulanmıyor. İlginç bir şekilde, bazı ülkelerde telefon yasağı olan okullardaki öğrencilerin yatmaya giderken telefonlarındaki bildirim ve uygulamaları kapatma olasılıkları daha düşüktü. Bu da cep telefonlarını yasaklamanın, öğrencilerin cep telefonu konusunda sorumlu davranışları benimseme yeteneklerini düşürdüğünü gösteriyor.”

