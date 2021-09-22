Piyanist tartıştığı kadını öldürdü
Küçükçekmece'de korkunç bir olay meydana geldi. İlçede, piyanist Oktay Konak tartıştığı Filiz Akgöz'ü karnından bıçaklayarak yaraladı. 33 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Oktay Konak tutuklandı.
Olay geçtiğimiz pazar günü bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanlarında piyanistlik yapan Oktay Konak (35), akşam saatlerinde Filiz Akgöz'le buluştu.
Çift daha sonra Konak'ın evine gitmek üzere yola çıktıklarında aralarında tartışma yaşandı. Arkadaşlarının da bulunduğu evde yemek yiyen ikili tekrar tartışmaya başladı.
AKGÖZ HAYATINI KAYBETTİ
Konak, mutfaktan aldığı bıçakla kadını karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Filiz Akgöz hayatını kaybetti. Polis ekipleri Konak'ı gözaltına aldı. Oktay Konak'ın emniyetteki ifadesinde, "Tartışma büyüyünce eline bıçak aldı. Sakinleştirmeye çalışırken bıçağı karnına sapladı" dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akgöz'ün geçtiğimiz mayıs ayında Oktay Konak'tan kendisine şiddet uyguladığı için şikayetçi olduğu öğrenildi.
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