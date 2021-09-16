Kayseri'de tartıştığı ağabeyini öldürdü
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
İddiaya göre, aynı evde yaşayan Mehmet Sezer ile kardeşi Coşkun Sezer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Coşkun Sezer, odadan aldığı tabancayla ağabeyi Mehmet Sezer’e ateş açtı. Ağabey Sezer, vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanırken, kardeşi Coşkun Sezer ise kaçtı.
EKİPLER KURTARAMADI
Silah sesini duyan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Sezer, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sezer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayda yaşamını yitiren Mehmet Sezer ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Argıncık mezarlığında toprağa verildi.
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