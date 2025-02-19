Piyasa değeri 1 milyon TL! Adana’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Adana’da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, araçlara el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 5 bin adet paket sigara ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, araçlara el konuldu.
Etiketler: #Adana
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