Uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: Adana'da 30 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: Adana'da 30 zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:09

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Şubat'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 828 uyuşturucu etkili hap, 258 uyuşturucu hap, 256 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, operasyonda 35 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Adana #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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