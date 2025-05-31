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Piyasa değeri 100 milyon lira: Dicle Nehri'ndeki adacıklarda ekilen uyuşturucu yakalandı!

Piyasa değeri 100 milyon lira: Dicle Nehri'ndeki adacıklarda ekilen uyuşturucu yakalandı!

31.05.2025 08:26:00
Güncellenme:
ANKA
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Piyasa değeri 100 milyon lira: Dicle Nehri'ndeki adacıklarda ekilen uyuşturucu yakalandı!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri üzerindeki adacıklarda ekilen uyuşturucuya yönelik polis ekiplerince bot ve traktörlerle düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bismil ilçesinde geçen Dicle Nehri’nin kısmında ve nehir suyunun debisinden kaynaklı oluşan adacıklarda drone ile yaptıklarıyla incelemede kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

Bot ve traktörlerle belirledikleri alana operasyon düzenleyen ekipler; bin 220 kök kenevir ve piyasa değeri 100 milyon lira olan 300 kilogram skunk ile esrar maddesi ele geçirdi.

İlgili Konular: #diyarbakır #uyuşturucu #Dicle Nehri

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