Piyasa değeri 590 milyon lira... Şırnak'ta kaçak altın ve döviz ele geçirildi

Piyasa değeri 590 milyon lira... Şırnak'ta kaçak altın ve döviz ele geçirildi

24.04.2026 09:15:00
DHA
Piyasa değeri 590 milyon lira... Şırnak'ta kaçak altın ve döviz ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada milyonluk kaçakçılık ortaya çıkarıldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan altın ve döviz ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şırnak’ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; Cizre ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirildiğini açıkladı.

EGM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şırnak Emniyet Müdürlüğümüz KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; Cizre ilçemizde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 590.000.000 TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda; 30 adet (1 kg’lık) külçe altın, 85.939,5 gram (66 parça halinde) altın, 90.600 Dolar, 7.470 Euro ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

