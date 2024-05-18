Piyasa değeri 8,7 milyon lira olan bandrolsüz sigara kaçakçılığı önlendi
Ticaret Bakanlığı ekiplerince piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara kaçakçılığının önüne geçildi.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince, Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemi, takip sistemlerinde yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi.
Geminin ‘Liman Tek Pencere’ sisteminde gümrük geliş bildirimi boş olarak onaylanmasının ardından ekiplerce geminin aranması sonucunda, geminin zincirlik bölümünde bulunan menhol kapakları içerisinde ve tanklarında piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan toplamda 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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