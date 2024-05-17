Afyonkarahisar'da kaçak sigara operasyonu

Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:47

Güncelleme: 17.05.2024 - 09:47

Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde ikamet eden M.G.’nin evinde kaçak sigara olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine baskın düzenleyen ekipleri yaptıkları aramada 7 bin adet içime hazır dolu makaron ve 125 adet bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi.