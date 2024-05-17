Afyonkarahisar'da kaçak sigara operasyonu
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri 7 bin adet içime hazır dolu makaron ve 125 adet bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde ikamet eden M.G.’nin evinde kaçak sigara olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine baskın düzenleyen ekipleri yaptıkları aramada 7 bin adet içime hazır dolu makaron ve 125 adet bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi.
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