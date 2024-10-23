Piyasa süreceklerdi... Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 5 ruhsatsız tabancaya el konuldu

Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda piyasa sürülmek istenen 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 152 fişek ele geçirildi.

Piyasa süreceklerdi... Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 5 ruhsatsız tabancaya el konuldu
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:00

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplumun huzur ve refahına tehdit oluşturan yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polisin teknik ve fiziki takip sonucu batı illerinden temin ettiği silahları Kırşehir'de piyasaya sürmek isteyen şüpheli M.G, kent merkezinde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 152 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Kırşehir

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