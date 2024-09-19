Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir? Murat Sefa Demiryürek kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:45

Güncelleme: 19.09.2024 - 09:46

Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 16 ilin valisi değişti, 12 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay'da görevli 5 kaymakam, vali oldu. Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek oldu. Peki, Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir? Murat Sefa Demiryüre kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA SEFA DEMİRYÜREK KİMDİR?

Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek 1973 tarihinde Adana İli İmamoğlu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İmamoğlu'nda tamamladıktan sonra 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladı. Mezuniyetinin ardından Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde Mali Analist Yardımcısı olarak görev yaptı.

1998 yılı sonunda İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 86. Dönem Adana Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine girdi. Üç yıl süren adaylık döneminde; Adana Aladağ, Kayseri Tomarza ve Yalova Altınova ilçelerinde Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Yine aynı dönem içerisinde 10 ay süreyle İngiltere'nin Nottingham Üniversitesi'nde dil ve sosyal politika eğitimi aldı. Milli Güvenlik Akademisi'nde Kamu Diplomasisi Kursu'na katıldı.

Adaylık süresinin tamamlanmasının ardından Konya'nın Akören ilçesine atandı. Mahrumiyet ilçe hizmetini 2002-2004 yılları arasında Kahramanmaraş Nurhak'ta ifa etti. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Futbolda Şiddet Olgusu ve Futbol Karşılaşmalarının Güvenlik Yönetimi' konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. 2004 Ekim'inde atandığı Muş Hasköy Kaymakamlığı görevini 3 yıl süreyle Muş Vali Yardımcığı Vekilliği ve Muş Havaalanı Mülki İdare Amirliği görevleriyle birlikte yürüttü. 2007 yılının Ekim ayından 2011 yılının Eylül ayına kadar olan sürede Demre Kaymakamı olarak görev yaptı. Aynı dönem içerisinde Kasım 2008 celbinde 325.Dönem Personel Asteğmen olarak silâhaltına alındı. 2011 Eylül ayından itibaren 3 yıl süre ile Köşk Kaymakamlığı vazifesini yürüttükten sonra; 19.09.2014 tarih 2014/1032 sayılı Kararname ile Urla Kaymakamlığına atanan Kaymakam Demiryürek, 3 yıl süren görevinin ardından, 19.08.2017 tarih 2017/345 sayılı kararname ile Üsküdar Kaymakamlığına atandı.

Yurt içi ve yurtdışında kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar tarafından düzenlenen çok sayıda hizmet içi eğitim faaliyetine katılmıştır.

Görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir öğretmenevine, Muş'un Hasköy ilçesinde ve Aydın'ın Köşk ilçesinde birer caddeye ilçeden ayrılmasını müteakip adı verilmiştir. Ayrıca Nurhak, Hasköy, Demre, Köşk Ve Urla ilçeleriyle Beymelek Beldesinin Fahri Hemşerilik Beratlarına sahiptir. Kaymakam Demiryürek evli ve iki çocuk babasıdır.