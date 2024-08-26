Piyasaya 'sahte dolar' sürmek üzere olan 3 şahıs yakalandı

Isparta’da sahte para kullanarak piyasaya sürecekleri anlaşılan yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanarak sınır dışı edildi.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:03
Piyasaya 'sahte dolar' sürmek üzere olan 3 şahıs yakalandı
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yabancı uyruklu E.H.Y., M.M.H. ve Ş.E. isimli şahısların İstanbul’da temin ettikleri sahte paraları Isparta’ya getirerek piyasaya süreceği yönünde bilgi alınmasının üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keçiborlu Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti.

Ekiplerce icra edilen şok yol kontrol faaliyeti sonucu E.H.Y., M.M.H. ve Ş.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Şahıslar üzerinde yapılan aramalar sonucunda 10 bin 200 Amerikan Doları ve 7 adet 9 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi. Şahıslar yapılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.


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