Piyasaya sokacaklardı... Denizli'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

Denizli’de yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sokmak isteyen şüpheliler düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Piyasaya sokacaklardı... Denizli'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:33

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sokmak isteyen şüphelilere operasyon başlattı.

Jandarma ekiplerinin aldıkları bilgiler doğrultusunda yılbaşı kutlamalarında satmak amacıyla kaçak alkol üreten 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda 80 litre etil alkol, 9 litre rakı, 9 litre viski, 16 adet alkollü içki kiti ve alkollü içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.


Etiketler: #alkollü içki #Sahte içki #içki

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