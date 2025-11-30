PKK’den ‘yasal güvence’ çıkışı: Teröristler siyasete girmek istiyor

AKP, MHP ve DEM Parti’den birer milletvekilinden oluşan bir heyet İmralı’da terör elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüştü. Görüşmenin detaylarını aktaran DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit; terör elebaşısının “devletin demokratik inşasına”, “hukuksal olarak bir düzenleme gereksinimine” ve “siyasi mutabakata” vurgu yaptığını aktardı. Bu açıklamalarından ardından 11 Temmuz’daki “sembolik silah bırakma” gösteriminin başındaki KCK’nin eş başkanlarından “Bese Hozat” kod adlı terörist Hülya Oran örgütün medya yapılanmalarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oran; “özgürlük yasaları” ve “demokratik entegrasyon yasalarının” çıkarılarak, PKK’lilerin Türkiye’de demokratik siyasette mücadele etmelerinin sağlanmasını talep etti. Bunların yanı sıra Öcalan’ın görüşmede Türk ve Kürtlerin İslami kardeşlik kökenine sahip olduğunu vurgulayıp, milli ve manevi değerlere ve iddia ettiği mirası temel alan yeni bir anayasaya gereksinim duyulduğunu gündeme getirdiği öğrenildi.

2. Çözüm Süreci kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri MHP’li Fethi Yıldız, AKP’li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan bir heyet 24 Kasım’da sessiz sedasız İmralı’ya giderek, KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüştü. Görüşme tutanaklarının yayımlanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, DEM Partili Koçyiğit önceki gün örgüte yakın MA’ya görüşmenin detaylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖCALAN ‘DEVLETİ DÖNÜŞTÜRMEK’ İSTİYORMUŞ!

Koçyiğit, terör elebaşısının heyete; 11 Temmuz’da Irak’ın Süleymaniye kentine gerçekleştirdiği “sembolik silah bırakma” gösterimine değinerek, “silah bırakıp, yakanların Türkiye’ye dönmemiş olmasının yasa eksikliğinden kaynaklandığını” söylediğini aktardı. Terör elebaşısının “devletin demokratik dönüşümüne” vurgu yaptığını aktaran Koçyiğit; “Mesele aslında biraz da inşa meselesidir. Burada demokratik bir inşaya vurgu yapması çok önemli. Bir hukuksal tanımanın, hukuksal olarak bir düzenleme ihtiyacına atıfta bulundu. Ama en önemlisi de bir siyasi mutabakata ihtiyaç olduğunu vurguladı” dedi.

ÖRGÜTTEN ‘ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRATİK ENTEGRASYON’ YASALARI ÇIKIŞI!

Koçyiğit’in açıklamaları gündemdeki yerini korurken, örgütten de dikkat çeken açıklamalar geldi. 11 Temmuz’daki 30 kişilik sembolik silah bırakma gösteriminde başı çeken KCK eş başkanlarından “Bese Hozat” kod adlı terörist Hülya Oran, örgütün medya yapılanmalarından “Medya Haber Televizyonu”na verdiği röportaj dün ANF’den yayımlandı. Terörist Oran; “özgürlük yasaları” ve “demokratik entegrasyon yasalarının” çıkarılması durumunda PKK terör kadrolarının Türkiye’de demokratik siyasete katılabileceğini, toplumsal demokratik inşa çalışmalarına katkı sunacağını açıkladı.

‘YASAL REFORM OLMAZSA TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ KARANLIKTIR’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’nin bekası” söylemine atıf yapan terörist Oran; “Türkiye üzerinde çok ciddi bir tehlike var. Kürtlerin varlığını ve kimliğini tanımazsa, yasal anlamda çok köklü reformlara gitmezse Türkiye’nin geleceği çok karanlıktır. Onu açık belirtelim. Türkiye varlığını ancak Kürt-Türk birliğini demokratik temelde; ama hukuki eşitlik temelinde sağlayarak koruyabilir” savunusunda bulundu. İmralı’daki görüşmenin gerçekleşmesiyle sürecin 2. evreye geçtiğini iddia eden terörist; “Bu ikinci evre, yasal düzenlemeler evresidir. Özgürlük, demokratik entegrasyon yasalarının çıkması gerekiyor. Bu insanlar özgürlük yasaları istiyor. Bu örgütün en tepesindeki yöneticisinden en yeni katılan savaşçısına (terörist) kadar özgürlük yasası çıkacak. Bu insanlar gidecek, demokratik siyaset, demokratik toplum çalışması yapacak” dedi.

İSLAMİ TEMELLİ ANAYASAYI DA GÜNDEME GETİRMİŞ!

Gazetemiz Cumhuriyet’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre ise Öcalan heyete; Türk ve Kürtlerin bin yıllık bir İslami kardeşlik kökenine sahip olduğun belirtti. Öcalan, iddia ettiği kardeşliğin 1923’te Cumhuriyet’in kurulmasıyla oluşan ulus kavramıyla bozulduğunu ve bu nedenle yaklaşık 100 yıllık bir Kürt sorununun doğduğunu savundu. Ulus kavramının bir inkar politikası geliştirdiğini iddia eden Öcalan, yeni demokratik bir cumhuriyetin doğmasına katkı vermeye hazır olduğunu heyete bildirdi. Öcalan bunun sağlanması içinse milli ve manevi değerlere ve iddia ettiği tarihsel mirası temel alan yeni bir anayasaya gereksinim duyulduğunu gündeme getirdi. Ancak Öcalan; silah bırakan PKK’lilerin Türkiye’ye girişi için gerekli yasaların çıkarılmasının anayasadan öncelikli bir konu olduğunu da vurguladı.