PKK'lı Ümit, Türkiye Yüzyılına katılımı şarta bağladı: 'Terörsüz Türkiye' söylemi terk edilmeli

İktidarın “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti ve PKK terör örgütünün “Barış ve Demokratik Toplum” süreci olarak adlandırdığı, daha isminde uzlaşılamayan çözüm süreci yargı adımlarında tıkandı. DEM Parti ile terör örgütü hükümetin gerekli adımları atmadığını savunurken, iktidar da terör örgütünün silah bırakma sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Bunun yanı sıra; süreç kapsamında yeni anayasa tartışması da gündeme gelirken, iki tarafın anayasa değişimi fikrinde uzlaştığı görülüyor. Ancak anayasal değişimle nelerin geleceği ise belirsizliklerini koruyor.

PKK YÖNETİCİSİ ‘KÜRT ÖZGÜRLÜK HAREKETİ ÜYESİ’ OLDU!

Bu kapsamda PKK terör örgütünün sözde Merkez Yönetim Kurulu üyesi Helin Ümit; örgütün Avrupa yayınlarından “Avrupa Demokrat”a süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Terörist Ümit’in röportajı “Kürt Özgürlük Hareketi Üyesi” unvanıyla vermesi ise dikkat çekti.

‘DEVLET VE İKTİDAR SÖYLEMİ AŞAMADI’

Terörist Ümit, röportajında devlet ve iktidarın sürece dair söylemi aşmadığını, Kürtlerin yasal ve anayasal haklarının tanınması gerektiğini, Meclis’in komisyon oluşturarak yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini savundu. Ümit, terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin; “Büyük bir dönüşüm değişim kararlılığı var. PKK, örgütsel varlığına son verdi. Yine stratejisini değiştirdi, silahlı mücadeleyi de sonlandırdı. Ortadoğu’da belirleyici hareket olarak biz, bir tuğlayı çektik. Herkes buna göre konumlanmaya ve anlamaya çalışıyor” dedi.

‘BAHÇELİ’NİN YAPTIĞI DEVLET NAZARINDA KARŞILIK BULMADI’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreci başlatan çağrısına ilişkin Ümit, “Yapay Türk uluslaşmasının aslında savunucuları ve mimarı. Şimdi böyle bir odaktan, böyle bir çağrının gelmesi aslında Türkiye tarihi açısından ciddi bir kırılma noktası. Buna Önderlik (KCK/PKK elebaşısı Abdullah Öcalan) çok anlam verdi. Bahçeli’nin yaptığı devlet nazarında karşılık bulmadı. Bahçeli’nin çağrısı olarak kaldı. Şu anda umut hakkı konusunda bir gelişme henüz yok. Hatta Adalet Bakanı ikide bir çıkıp, ne dediğini, neye yol açacağını bilmeden sorumsuzca açıklamalar yaptı” dedi.

‘İKTİDAR HER ŞEYİ KONTROL ALTINDA TUTYOR’

Sürecin işlemesi için yasal adımların atılması konusuna değinen Ümit; “Biz, ‘Önder Apo’nun bu süreci yönetmesi temelinde biz bu adımları atarız, atıyoruz’ dedik. Fiziki özgürlüğü temelinde bunun hukuki karşılığı umut hakkı mı oluyor, öyleyse umut hakkı değilse özel yasa. Şu anda Türkiye’deki siyasi atmosfer şöyle değil: İktidar cenahı, AKP-MHP ‘Bizim bu gücümüz yok’ durumunda değildir. İstedikleri her kararı her konuda alabiliyorlar. Elbette ki farklı kesimler var, farklı odaklar var. Fakat Türkiye’de iktidar her şeyi kontrol altında tutuyor. Eğer bu konuda adımlar atılmıyorsa, bu niyetten kaynaklı. Sonunda gelip sorguladığımız konu niyet konusu oluyor” diye konuştu.

TÜRK TARİHİNİN VE CUMHURİYETİN YOK SAYILMASINI İSTEDİ

Türk toplumunun tarih bilmediğini iddia eden terörist Ümit; “Kürt halkının 52 yıldır sürdürdüğü mücadele olmasaydı, bugün Kürtlerden kimse bahsedemezdi. PKK’nin çıkışı buna tepkidir. ‘Terörsüz Türkiye’ söyleminin değişmesi lazım. Bundan da öte geçmişe ortak bakabilmeli, birlikte değerlendirebilmeliyiz” dedi. Meclis’te kurulması istenen komsiyona ilişkin de Ümit; “Komisyon sadece pratik adımların nasıl atılacağını değil, bir de Cumhuriyet tarihinin başında ne hedeflendi? Katı bir Türk uluslaşması hedeflendi. Başarısız oldu. Bugün kabul ediyorlar; ‘Biz başarısız olduk’ diyorlar. Şimdi ikinci Türkiye yüzyılını yeniden kuralım diyorlar. Katılıyoruz. Ama bunun demokratik uluslaşma temelinde ortak zihniyete dayalı, kardeşlik hukuku inşasıyla yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.